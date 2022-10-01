مستثمر في قطاع #التعليم: طول فترة التصاريح أبرز التحديات التي تواجه التعليم الأهلي الجامعي

قال شافي الصقري مستثمر في قطاع التعليم، إن طول فترة التصاريح أبرز التحديات التي تواجه التعليم الأهلي الجامعي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": " التعليم الأهلي الجامعي رافد لا يستهان به، ولدينا 15 جامعة أهلية و24 كلية عدد يشجع على الاستثمار لكن هناك بعض المعوقات".

وتابع: "تصريح أي كلية من 3 إلى 5 سنوات وهذه فترة طويلة.. وكالة التعليم الجامعي نشطة ماهي مقصرة.. ولكن وجود إدارت أخرى مجبرين في الموافقات عليها فالتصريح المبدئي من سنتين إلى 3 التصريح يمر على 13 إدارة داخل وخارج وزارة التعليم".