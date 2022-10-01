أوروبا: انتهاء الحرب شبه مستحيل بعد انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا "شبه مستحيل".

وأضاف بوريل في تصريح لقناة "آر تي في أي" التلفزيونية الإسبانية، أن ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، يجعل "انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل".

وقال لاحقا خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا "أوكرانيا لم تنتصر بعد"، كما دافع عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى الاستمرار في هذا المنحى.

وتابع بوريل قائلا "ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها"، مذكرا بأن البرازيل والهند امتنعتا عن إدانة عملية الضم الروسية في مجلس الأمن الدولي.