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الحكومة اليمنية: سنتعامل مع مقترح الهدنة بإيجابية

الوئام-متابعات
1 أكتوبر 2022 · < 1 minute

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن العمل جار على دراسة المقترح المحدث الذي تم تلقيه اليوم 1 أكتوبر 2022 وأكد أن الحكومة ستتعامل معه بإيجابية.
ونوه المصدر بأن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية". وفق ما ذكرت "سبأ نت".