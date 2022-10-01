الحكومة اليمنية: سنتعامل مع مقترح الهدنة بإيجابية

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن العمل جار على دراسة المقترح المحدث الذي تم تلقيه اليوم 1 أكتوبر 2022 وأكد أن الحكومة ستتعامل معه بإيجابية.

ونوه المصدر بأن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية". وفق ما ذكرت "سبأ نت".