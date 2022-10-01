“الموارد البشرية”: 50 ألف ضمانياً بالمملكة تم توظيفهم هذا العام ضمن خطة التمكين

كشف المدير العام للإدارة العامة للتمكين الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالإله الخراشي، عن استفادة 50514 مستفيدا من الضمان الاجتماعي استفاد من مسار التوظيف ببرنامج (تمكين) وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، مبينا خلال الملتقى الثاني لتمكين منظمات القطاع غير الربحي، الذي اختتم أمس الأول، أن مسارات التمكين تشمل مسار التدريب والتأهيل، مسار التوظيف، مسار الأعمال.

وقدم الخراشي، إحصائية شاملة للمستفيدين من مستحقي الضمان الاجتماعي المستفيدين من مسار التوظيف خلال عام 2022.

وأوضح الخراشي، أن خدمة تمكين مستفيدي الضمان عن بعد "تيلي تمكين " التي تقدم خدماتها من مقابلات وظيفية وتدريب وتوجيه عبر المنصات الافتراضية والهاتف والبريد الإلكتروني، استفاد منها 36.335 مستفيدا، واستفاد في مجال التدريب 19.578 مستفيدا، وفي مسار الاستمرارية 3.472 مستفيدا.