سيارة كهربائية مصنوعة من الورق المقوى

كشفت شركة ستروين الفرنسية عن مفهوم سيارة جديدة ستظهر كيف ستكون عليه حالة سيارة العائلة في المستقبل، واعتبر المفهوم ثورة في عالم صناعة المركبات.

وجاء الكشف عن مفهوم الجديد للسيارة، التي أطلق عليها اسم "أولي"، في بيان أصدرته ستروين، ويأتي مقدمة للبدء في تصنيع السيارة.

وقالت ستروين إن السيارة الكهربائية الجديدة مصنوعة بنسبة 50% من مواد أعيد تدويرها، أما مواد السيارة كلها فقابلة للتدوير، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

ويراعي المفهوم الجديد توقعات مستقبلية بشأن عالم بلا موارد، ويقوم على وجود الورق المقوى بدلا من الفولاذ، وفق "رويترز".

وتم تطوير مفهوم السيارة الجديدة بالتعاون مع شركة الكيماويات الألمانية العملاقة "بي إي أس أف".