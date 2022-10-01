أخبار دوليّة

‏تظاهرات في لوس أنجلوس الأمريكية دعما للمحتجين في إيران .. #عاجل

2 أكتوبر 2022 · < 1 minute

انطلقت، اليوم، ‏تظاهرات في لوس أنجلوس الأميركية دعما للمتظاهرين في إيران.