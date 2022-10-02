مقتل 127 شخصًا خلال أعمال شغب في ملعب بإندونيسيا

كشفت وسائل إعلام إندونيسية، مقتل 127 شخصًا وإصابة 180 آخرين قد لقوا حتفهم خلال أعمال شغب في مباراة كرة قدم أقيمت في إندونيسيا.

وذكرت صحيفة "Detikjatim" الإندونيسية أن أعمال شغب وقعت في ملعب كانجوروهان في مالانج، قد تسببت في مقتل 127 شخصًا من بين مشجعي نادي أريما.

وأكد رئيس شرطة جاوا الشرقية "نيكو أفينتا"، أن 127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة.

وأضاف أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، في حين توفى الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

وبحب وسائل الإعلام الإندونيسية، فقد بدأن الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب عقب هزيمة فريقه أمام بيرسيبايا.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.