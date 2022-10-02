ارتفاع حصيلة أعداد القتلى جراء #أعمال_الشغب في أحد ملاعب #إندونيسيا إلى 129 قتيلا و180 مصاباً

أعلنت الشرطة الإندونيسية ، وفاة 129 شخصا وإصابة و180 آخرين إثر أعمال شغب عقب مباراة ديربي في ستاد شرقي جزيرة جاوا.

وأكدت المعلومات أن أنصار ناديي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

كما أوضح مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.

ورغم ذلك، إلا أن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضا.

وأضافت الشرطة أن معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.