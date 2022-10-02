الولايات_المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار “#إيان” في #فلوريدا إلى 44 قتيلا

أسفر الإعصار "إيان" عن مقتل 44 شخصا في ولاية فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات الأمريكية.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا "هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان". وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 ملايين شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في ولايتي فلوريدا وكارولينا الجنوبية.