ميزة جديدة على تطبيق “#واتساب”.. تعرّف عليها

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن وصول خاصية جديدة لبعض مختبري الإصدار التجريبي Android من WhatsApp.

وأضاف السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة تتمثل في إمكانية إنشاء استطلاعات الرأي، موضحا بقوله “قريباً ستصل الميزة للجميع”.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن تقديم “واتساب” لميزتين جديدتين، الأولى تسهل على المستخدمين الانضمام إلى مكالمات الصوت والفيديو بنقرة واحدة على شاشة الهاتف، والأخرى تتيح لهم الالتحاق بمكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا بدلا من 8.

ويمكن لمستخدمي “واتساب” النقر فوق خيار “روابط الاتصال” ضمن علامة التبويب “المكالمات” وإنشاء رابط لمكالمات الصوت أو الفيديو لإرسالها إلى أصدقائهم وعائلاتهم، والذين سينقرون بعد ذلك على الرابط وينضمون إلى المكالمة من هناك.