الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الذي وقع على قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة الماضي.

وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة :" يدين الأمين العام بشدة الهجوم الذي وقع في 30 سبتمبر على قاعدة عمليات لسرية تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية شنه مسلحون وأسفر الهجوم عن مقتل جندي باكستاني من قوات حفظ السلام".

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الجندي ولحكومة وشعب باكستان، مشيرا إلى أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، داعيا السلطات الكونغولية إلى التحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عنه بسرعة إلى العدالة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة حكومة الكونغو الديمقراطية في جهودها لإحلال السلام والاستقرار.