وظائف_شاغرة لدى شركة الاتصالات STC

أعلنت شركة الاتصالات STC، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة البكالوريوس، وذلك في عدد من التخصصات، وفق الشروط التالية:

شروط التقديم

–أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.

–يمتلك الخبرة اللازمة التي لا تقل عن 5 سنوات في نفس مجال التخصص.

–أن يكون الفرد حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال، الاقتصاد ونظم المعلومات” ، أو ما يعادلها.

– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات ذات صلة.

التخصصات المطلوبة

– مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات.

– محلل أول اتصالات تسويقية.

– مشرف مراقبة مالية.

– أخصائي موازنة.

– مشرف علاقات استراتيجية.

رابط التقديم

يمكن التقديم لوظائف شركة الاتصالات STC عبر الرابط: (هنا).