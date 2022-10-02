صحيفة أمريكية:#بوتين مستعد للقتال حتى النهاية على الرغم من العقوبات وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب ألقاه في الساحة الحمراء احتفالا بانضمام المناطق الأربع لقوام روسيا، حذر الغرب من الاستعداد للقتال حتى النهاية.

وبحسب الصحيفة فإن خطاب الرئيس الروسي بشأن الصراع مع الدول الغربية كان أكثر صرامة من ذي قبل.

وأضافت الصحيفة: "حاول بوتين أن يُظهر للغرب تصميمه على إنه لا يستسلم لضغوط العقوبات وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا وسيواصل القتال".

ويرى مؤلفو المقال في الصحيفة أن الزعيم الروسي أظهر لبقية العالم رغبته في قيادة حركة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية.

وألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة في حفل موسيقي حاشد في الساحة الحمراء وسط موسكو عقب التوقيع على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى قوام روسيا، ووصف ذلك بالحدث التاريخي.