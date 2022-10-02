محلل #طقس : اليوم حار نهاراً.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، وهطول أمطار متفاوتة على المرتفعات.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من المتوقع اليوم -حسب المراصد – أجواء حارة وسط النهار ومعتدلة لتميل للبرودة فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج، وهي حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وعُمان واليمن، وهبوب رياح متوسطة على سواحل الشرقية والغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.