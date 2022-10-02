هزة أرضية شديدة في مصر

ضرب زلزال قوته 5.26 درجة على مقياس ريختر لقياس الهزات الأرضية محافظة مطروح في مصر، الأحد.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الأحد، هزة أرضية على بعد 430 كيلومترا شمال مرسى مطروح جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، ذكر أن "قوة الزلزال 5.26 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 35.05، وخط الطول 25.93، والعمق 7.04 كم".

وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.