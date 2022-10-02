روسيا تفقد مقعدها في مجلس وكالة الطيران المدني

فقدت روسيا مقعدها في مجلس وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، في توبيخ عالمي لموسكو على الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالطيران بعد أزمتها مع أوكرانيا.

وأخفقت روسيا في الحصول على الأصوات الستة والثمانين اللازمة للبقاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المؤلف من 36 دولة، خلال انعقاد الجمعية العمومية للهيئة والذي يستمر حتى السابع من أكتوبر في مونتريال.

وبعد نتائج التصويت، بدأت مراجعة إجرائية أمس السبت بعد طعن تقدمت به روسيا. ووصف بوبي خوزا، رئيس الجمعية والمدير العام للطيران المدني في جنوب أفريقيا، هذه الظروف بأنها "لم يسبق لها مثيل".

وقال الممثل الفرنسي أمام الجمعية العامة "في بلداننا، عندما يكون هناك تصويت ولا تعجبنا النتيجة، فإننا لا نطلب تصويتا آخر".