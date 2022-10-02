في اتصال هاتفي مع “بن فرحان”.. وزير الخارجية الأمريكي يرحب بجهود المملكة في تمديد الهدنة باليمن

تلقى وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الأحد، لمناقشة الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحب الوزير بلينكن بالتزام المملكة بتمديد الهدنة وجهودها للمساعدة في تأمين توسيع نطاقها بفوائدها المنقذة للحياة الملايين اليمنيين.

وأشار الوزير "بلینكن" إلى أن فوائد توسيع نطاق الهدنة ستشمل دفع رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء وفتح الطرق في تعز ومناطق أخرى وضمان استمرار تدفق الوقود.

وشدد الوزير أيضا على أهمية دعم المجتمع الدولي لمجلس القيادة الرئاسي الذي التزم بتوفير هذه الفوائد الموسعة لليمنيين، كما أعرب عن قلقنا إزاء تصرفات الحوثيين مؤخرا.

وناقش الوزير بلينكن سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية مع المملكة بالبناء على رحلة الرئيس بايدن إلى جدة، كما أعاد التأكيد على ضرورة توفير الدعم الدولي لأوكرانيا فيما تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وناقش الوزيران أيضا قضايا مهمة أخرى حيوية للعلاقات الثنائية.