ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 2359 مليار ريال

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15% بنهاية شهر أغسطس 2022، لتصل إلى 2359 مليار ريال مقارنة بنحو 2049 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ووفقًا لـ "ساما" فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس 2022 لتصل إلى 2241 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 117.1 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021