“#أوبك+” تدرس خفض إنتاج #النفط بأكثر من مليون برميل

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر في تحالف "أوبك+" أن الدول الأعضاء ستدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، عند اجتماعهم الأربعاء المقبل في فيينا.

وسيعكس هذا الانخفاض الاكبر من المتوقع حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة تحت ضغط السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من أجل كبح التضخم.

وقال المندبون في تحالف "أوبك+" إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى يجتمع الوزراء.

وسيكون اجتماع "أوبك+" في فيينا الأربعاء المقبل هو الأول بالحضور الشخصي منذ اندلاع أزمة كورونا في 2020، حيث كانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت كل شهر.

وقفز خام برنت فوق 125 دولارا للبرميل عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولارا.