دراسة صادمة.. #النوم لمدة 8 ساعات يومياً يعرضك للإصابة بـ”#الخرف” مستقبلاً

كشفت دراسة طبية حديثة أن النوم لمدة 8 ساعات له أضرار على صحة الدماغ، على عكس ما هو شائع وينصح به الأطباء.

وربطت الدراسة التي أعدتها الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، بين النوم فترات طويلة وتوقيت النوم المبكر وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أنه حتى في أولئك الذين لم يصابوا بالخرف خلال فترة الدراسة، لا تزال هناك إمكانية أن تكون لديهم درجة من التدهور المعرفي المرتبط بالنوم المطوّل ووقت النوم المبكر.

وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها تخص فقط كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا والرجال بشكل خاص.

ويميل كبار السن في المناطق الريفية بالصين عادةً إلى النوم والاستيقاظ مبكرًا، ويحصلون على جودة نوم أقل من الأشخاص في المناطق الحضرية بصفة عامة.

وتشير الأبحاث إلى أن الخرف يحدث في كثير من الأحيان في المناطق الريفية من البلاد، أكثر من المناطق المتقدمة.