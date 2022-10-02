الصحة الأردنية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بالكوليرا

كشفت وزارة الصحة الأردنية حقيقة ما تردد حول تسجيل أول إصابة بالكوليرا، مؤكدة أن ما تردد حول تلك الأنباء عارٍ تمامًا من الصحة.

وبحسب ما أفاد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية وشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول، فإن فتاة عشرينية راجعت مساء السبت مستشفى المفرق الحكومي للاشتباه بإصابتها بالكوليرا.

وأوضح أن الفتاة لا تعاني من أي أعراض ولا من الإسهال المائي المميز للكوليرا، مشيرًا إلى أن نتيجة الفحص التي أُخذت من الفتاة جاءت سلبية للكوليرا أو أي مسببات أخرى.

وأكد أن الفتاة خرجت منذ الأمس، وتم التواصل والاطمئنان عليها صباح اليوم ولا تعاني الآن من أي أعراض.