دقيقة حداداً فى الدورى الإسباني ترحماً على أرواح ضحايا مأساة إندونيسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم الأحد، أن مباريات كرة القدم فى ملاعب الدرجتين الأولى والثانية ستشهد الوقوف دقيقة صمتاً ترحماً على أرواح ضحايا مأساة إندونيسيا.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير، قدم فيه العزاء وقرر الوقف دقيقة حدادا فى جميع المباريات بعد مأساة إندونيسيا.

وقال البيان، اتفق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والليجا على التزام الصمت لمدة دقيقة في جميع مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية هذا اليوم بعد المأساة التي حدثت في مباراة لكرة القدم في جزيرة جاوا الإندونيسية، حتى الآن ، لقي 174 شخصًا مصرعهم في الحادث المميت وأصيب حوالي 200 شخص.