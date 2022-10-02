إنفانتينو عن أحداث شغب إندونيسيا: يوم مظلم لكرة القدم

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أحداث الشغب والعنف التى شهدتها مباراة بيرسيبايا سورابايا وأريما فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وراح ضحيتها 174 شخصا وأصيب 180 آخرون على الأقل

وقال جياني إنفانتينو، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "عالم كرة القدم فى حالة صدمة بعد الأحداث المأساوية التى وقعت فى إندونيسيا بعد نهاية مباراة أريما وبيرسيبايا سورابايا في ملعب كانجوروهان".

وأضاف رئيس فيفا، "هذا يوم مظلم لجميع المشاركين فى كرة القدم، ومأساة لا يمكن فهمها، أتقدم بأحر التعازى لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أعقاب هذا الحادث المأساوي".

وأنهي رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم قائلا، "كل أفكار فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي مع الضحايا والمصابين، جنبا إلى جنب مع شعب إندونيسيا، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإندونيسي للعبة، والدوري الإندونيسي".