مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11487 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11487.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والأصيل، وبوان، ودار الأركان، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وجدوى ريت السعودية، وذيب، ومهارة، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93 % و 1.61 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وإعمار، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 19939.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 620 ألف سهم تقاسمتها 2625 صفقة.