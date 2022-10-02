المان سيتي يكتسح المان يونايتد بنصف دستة أهداف

أمطر مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 6-2، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقان عصر اليوم الأحد بقمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب "الاتحاد".

الفوز رفع رصيد السيتي إلى 20 نقطة في وصافة البريميرليج، بينما وقع اليونايتد في المركز السادس بـ 12 نقطة.

ويقمص النرويجي إيرلينج هالاند وفيل فودين دور الأفضل في اللقاء بعدما سجل كل منهما "هاتريك".

السيتي سيطر بالطول والعرض على مجريات الشوط الأول، وسط تراجع كامل من صفوف اليونايتد.

وبدأ السيتي هجماته مبكرًا في الدقيقة 2 بهجمة ثلاثية، تصدى لها دي خيا ودفاعات اليونايتد.

وتقدم مبكرًا فيل فودين في الدقيقة 8 بالهدف الأول، بعد تمريرة من سيلفا داخل منطقة الجزاء سددها الأول في مرمى دي خيا.

وسدد جوندجان ركلة حرة رائعة في الدقيقة 17 اصطدمت بقائم دي خيا الأيسر.

وفي الدقيقة 34 أحرز إيرلينج هالاند هدف السيتي الثاني، برأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها كيفين دي بروين.

وبالدقيقة 38 وبنفس الطريقة صنع دي بروين الهدف الثالث بطريقة رائعة لهالاند الذي أنهاها بطريقة رائعة في مرمى دي خيا.

وأنهى فودين رباعية السيتي في الشوط الأول بالدقيقة 44 مسجلًا الهدف الثاني له في المباراة بصناعة من هالاند.

الشوط الثاني

قلص الفارق البرازيلي أنتوني في بداية الشوط بالدقيقة 55 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين إيدرسون.

وفي الدقيقة 64 أكمل هالاند الهاتريك، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيرجيو جوميز.

وعاد هالاند ليصنع في الدقيقة 72 لفيل فودين الذي أحرز "الهاتريك"، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك دي خيا.

وعاد اليونايتد وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 84 برأسية للفرنسي أنتوني مارسيال، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له.