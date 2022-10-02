الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي نهبت مليار دولار قيمة مشتقات الحديدة النفطية

قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني إن ما وصل عبر ميناء الحديدة من مشتقات نفطية منذ بدء سريان الهدنة الأممية يتجاوز قيمته المليار دولار.

وأوضح الإرياني في تدوينات على حسابه في "تويتر" أن كمية المشتقات النفطية التي وصلت الى الحديدة (1.660.703) طن متري من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار .

وحسب الإرياني فإن العائدات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية تكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية .

وقال الإرياني أن مليشيا الحوثي نهبت ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتها، وقامت بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي سبق وأن عرقلت آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي الدولة، عبر تجميعها في حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، بعد نهبها 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب.

وتطالب مليشيات الحوثي بدفع رواتب الموظفين التي تنهبها في المناطق غير المحررة كشرط للموافقه على تمديد الهدنة في حين ترفض تنفيذ اتفاق سابق قضى بتخصيص ضرائب وجمارك المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات .