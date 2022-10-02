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المبعوث الأممي لليمن: نأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم #عاجل
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أخبار دوليّة
المبعوث الأممي لليمن: نأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم #عاجل
2 أكتوبر 2022
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المبعوث الأممي لليمن، قال إنه يأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم.
صحيفة الوئام الالكترونية
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