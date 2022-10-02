أخبار دوليّة

المبعوث الأممي لليمن: نأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم #عاجل

2 أكتوبر 2022 · < 1 minute

المبعوث الأممي لليمن، قال إنه يأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم.