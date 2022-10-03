الناتو: استخدام السلاح النووي سيغير تماما طبيعة الصراع في #أوكرانيا

صرّح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، يوم الأحد، على شبكة "إن بي سي" بأن استخدام الأسلحة النووية في الصراع في أوكرانيا سيغير تماما طبيعة الصراع.

ووصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الحجج بشأن استخدام هذا النوع من الأسلحة بأنها خطيرة ومتهورة، مضيفا: "لقد أبلغنا الرئيس بوتين بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون له عواقب على روسيا وسيغير بالطبع طبيعة الصراع في أوكرانيا".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق في خطاب موجه إلى مواطني روسيا، على أن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، وكذلك في التهديدات المستمرة ضد موسكو. والآن، كما أكد بوتين، يجري استخدام الابتزاز النووي من قبل واشنطن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تتفوق في بعض المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون التهديد بالسلاح النووي من أن "الريح قد تنقلب في اتجاههم".

كما صرح الكرملين مرارا بأن موسكو ليست لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد بوتين على أن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصرون، مشيرا إلى أن منتقدي روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحداً.

وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي عن المخاطر "الكبيرة للغاية" لمثل هذا السيناريو، لكنه أكد أن موقف موسكو المبدئي يتركز في عدم جواز استخدام القوات النووية.