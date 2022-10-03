مؤشر #السوق_السعودي يرتفع فوق الـ11600 نقطة

ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الاثنين، بأكثر من 100 نقطة فوق مستوى الـ11600 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 2.4 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة ونصف من الافتتاح.

وتشهد الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها سهما "مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" – الأكبر وزنا في السوق السعودي- بأكثر من 1 %.

وتتداول أسهم "الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"سابك للمغذيات" و"المراعي" و"معادن" و"ساب" و"سابك" و"أكوا باور" و"جرير" و"سبكيم العالمية" و"مصرف الإنماء" و"بترو رابغ"، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

ويتصدر سهم "صادرات" ارتفاعات اليوم بأكثر من 8 %، وسط تداولات كثيفة على السهم تجاوزت الـ3 ملايين سهم حتى الآن.