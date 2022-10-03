النفط يقفز نحو 4 دولارات مع دراسة “#أوبك+” لأكبر خفض للإنتاج منذ 2020

قفزت أسعار النفط نحو أربعة دولارات اليوم الاثنين في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا‭K ‬‬‬ما سيكون أكبر خفض منذ جائحة كورونا، في محاولة لدعم السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.46 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 88.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.

وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.3 بالمئة أو 3.39 دولار إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار، حسبما قالت مصادر في أوبك + لرويترز.

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، بعد أن لامس أعلى مستوياته في عقدين. ومن شأن الانخفاض أن يزيد الطلب على النفط ويدعم الأسعار.