مستشفى قوى الأمن توفر #وظائف_شاغرة

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

استشاري طوارئ الاطفال

المؤهلات والخبرة

درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب معترف بها.

البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي في التخصص ذي الصلة أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

درجة التخصص الفرعي / شهادة الزمالة على الأقل برنامج مدته سنتان في طب طوارئ الأطفال أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

رخصة سارية المفعول كمستشار لمزاولة التخصص.

الشهادة الحالية الصالحة لدعم الحياة المتقدم لطب الأطفال (PALS) أو دعم الحياة المتقدم في الإصابات (ATLS) أو دعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

العضوية في مجلس قسم الطوارئ والمشاركة في أي لجنة أخرى بالمستشفى.

خبرة مهنية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على الدرجة الطبية العالية.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا