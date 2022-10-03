زيادة حجم #التمويل_العقاري للمواطنين مع فرصة السداد لفترة تصل إلى 30 عاما

أطلقت الشركة "السعودية لإعادة التمويل العقاري"، بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة ( LTFR - المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة)، لتصل إلى 30 عامًا.

وتأتي المبادرة، بحسب بيان للشركة، في سياق الجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين.

وأوضحت أن ذلك سينعكس على حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري، إضافة إلى مساهمتها في التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تُمكن المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.