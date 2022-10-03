جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الخامسة

يتصدر الشباب جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، بعدما استغل تعثر الهلال أمام التعاون ليغرد على القمة منفردًا عقب الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عمر البطولة.

ويحتل الهلال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، عقب الخسارة أمام نظيره فريق التعاون بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت مساء أمس، الأحد، على ملعب فيصل بن فهد الملز، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة ، فيما يأتي النصر في المركزالخامس برصيد 10 نقاط.