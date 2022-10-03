قميص مارادونا يزين معرض قطر قبل مونديال 2022

كشف متحف قطر الأولمبي والرياضي 3 - 2 - 1 تفاصيل معرض "عالم كرة القدم" الذى تم افتتاحه ويستمر حتى الأول من أبريل 2023، احتفاءً بإقامة بطولة كأس العالم قطر 2022 لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط.

ويتصدر قميص النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا قائمة المقتنيات الجديدة التى يضمها المعرض، ذلك القميص الذى ارتداه النجم الأرجنتيني الكبير عندما سجل هدفين في مرمى إنجلترا فى ربع نهائي كأس العالم 1986، لتفوز بلاده بهدفين مقابل هدف.

وأُعير القميص للمعرض بعد بيعه فى مزاد خلال مايو 2022، وأصبح حينها أغلى قطعة تذكارية رياضية تم شراؤها على الإطلاق.

كما يضم المعرض القمصان التى ارتداها بعض المشاهير من حكام كرة القدم، وعظماء الرياضة على مر التاريخ.