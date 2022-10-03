مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607.96 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 120.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.96 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات، وبحر العرب، وأميانتيت، والخليجية العامة، وصدر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، وتنمية، والاتحاد، والمتحدة للتأمين، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.22% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وسابك، والإنماء، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 135.31 نقطة ليقفل عند مستوى 20074.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 370 مليون سهم تقاسمتها 2583 صفقة.