ماذا قالت صحف إنجلترا عن هالاند وسداسية السيتي فى شباك يونايتد؟

سلطت صحف إنجلترا الضوء على خسارة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة أهداف فى المباراة التى أقيمت أمس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة للاعبي مان يونايتد بعد الخسارة أمام السيتي، وعلقت قائلة، "وظائف فاشلة، جارى نيفيل يقود حملة الانتقاد على اليونايتد بعد خسارتهم بالـ 6 أمام السيتي"

بينما عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية قائلة، "ثلاثيات دون توقف.. هالاند وفودين يسجلان الهاتريك مع تقديم السيتي لشيء خاص"

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند على صدر غلاف صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية تحت عنوان، "هالاند يقود الفوضى خلال تدمير السيتي لليونايتد"