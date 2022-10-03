السفير آل جابر يبحث مع سفير ألمانيا اليمن جهود الهدنة

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن هوبيرت ييغير.

واستُعرِضت خلال اللقاء جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة والبدء بالمفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن.

كما ناقش اللقاء تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون للتوصل إلى حل سياسي بين جميع الأطراف للوصول إلى سلام في اليمن والبدء بعملية تنمية وإعمار اليمن.