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#تيسلا تخسر 8% بسبب تغريدة إيلون ماسك عن روسيا .. #عاجل #ماسك
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الأخبار الإقتصادية
#تيسلا تخسر 8% بسبب تغريدة إيلون ماسك عن روسيا .. #عاجل #ماسك
الوئام-متابعات
3 أكتوبر 2022
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تراجع أسهم شركة تسلا 8% بعد تغريدة لمالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال فيها إن القرم روسية.
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