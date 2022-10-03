روسيا تفرض عقوبات اقتصادية على شركة الغاز الألمانية “كاتارينا”

وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مرسوم عقابي ضد شركة "كاتارينا" الألمانية لتخزين الغاز تحت الأرض.

وبموجب القرار فقد شملت العقوبات شركة تسويق الغاز الألمانية "Erdgasshpeicher Peissen GmbH " والتي تأسست عام 2009 على أساس الشراكة بين شركتي "Gazprom Export" الروسية و "VNG AG" الألمانية.

وكان من المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية لشركة "كاتارينا" التي تقع قرب مدينة بيرنبورغ الألمانية والتي تتمتع بمصداقية توزيع الغاز في أوروبا بحلول العام 2025 إلى 650 مليون م مكعب من الغاز يتم حفظها في 12 حجرة تخزين بحيث يتم استخراج 26 مليون متر مكعب يوميا منها.

وتصل سعة مخزون الغاز النشط حاليا في هذه الشركة إلى 520 مليون متر مكعب.

ويذكر أن 31 مؤسسة من دول مختلفة كألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى وكذلك من سنغافورة والولايات المتحدة وقعت في شهر مايو الماضي تحت مظلة العقوبات الروسية، بما في ذلك الفروع الأوروبية السابقة لشركة "Gazprom" وشركة "كاتارينا"، بالإضافة إلى مشروع مشترك بين شركة غاز بروم وشركة "PGNiG" البولندية التي تمتلك القسم البولندي من شركة "Yamal-Europe" لخطوط الغاز.

وعلى ضوء أزمة الطاقة المتفاقمة شرعت الحكومة الألمانية منذ سبتمبر الماضي بدراسة إمكانية الاستحواذ على حصة في شركة "Verbundnetz Gas" لتوزيع الغاز في ألمانيا.