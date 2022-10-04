بتكلفة مليار و 400 مليون ريال.. “فواز الحداوي” يوقع عقد مشروع إنشاء مدينة النخيل الصناعية وسط #جدة

وقع الرئيس التنفيذي لشركة ركائز العربية للتطوير العقاري المستشار فواز بن سعيد الحداوي، عقد مشروع إنشاء وتشغيل مدينة النخيل الصناعية وسط جدة شرق شارع فلسطين على أرض مساحتها ( 320.000 ) ألف متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ( 1 مليار و 400 مليون ريال سعودي )، وسيكون المشروع من المشاريع النموذجية التى توافق رؤية المملكة 2030 .

ويعد مشروع مدينة النخيل الصناعية من المشاريع المميزة حيث يضم أكثر من 1200 مركز صيانة سيارات وورش خاصة بالقسم النسائي لأول مرة على مستوى المملكة وورش حدادة والمنيوم ومعارض لبيع قطع السيارات ومكاتب لتأجير السيارات وسكن للعاملين بالمشروع ومساجد ومطاعم وكافيهات ومستوصف للإسعافات الأولية ومسطحات خضراء.

ويعتمد المخطط الجديد على توزيع الاستعمالات مما يحقق مفهوم الوحدة النمطية الاقتصادية بما تحتاجه من تنوع وتكامل في الأنشطة والاستخدامات والمرافق، علماً بأن حجوزات المشروع تبدأ في 1 / 10 / 2022م وسوف يكون المشروع جاهز لتسليم المستأجرين خلال 16 شهراً.