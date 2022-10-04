“#تقويم_التعليم” تُعلن فتح باب التسجيل في اختبارات #الرخصة_المهنية للمعلمين بدءاً من اليوم #عاجل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل اليوم الثلاثاء في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم في تغريدة على حساب "خدمة المستفيدين أنه سيتم استقبال طلبات الرجال على من هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتبارا من اليوم، كما سيكون التسجيل متاحاً للجميع اعتباراً من الخميس القادم المقبل الموافق 6 أكتوبر.

وأضافت أن التسجيل للنساء لمن هنّ على رأس العمل اعتباراً من الأحد القادم على أن يكون التسجيل لجميع النساء الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل للرجال والنساء سيغلق في الحادي 11 نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن الهيئة أوقفت التسجيل قبل عدة أسابيع نظراً إلى كثرة طلبات التسجيل ورغبة من الهيئة في زيادة مقاعد جديدة تواكب الرغبات الكثيرة للتسجيل.