ارتفاع أسعار #النفط. .وخام “#برنت” يقترب من 90 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط توقعات بأن أوبك+ قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع غدا الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 89.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0444 بتوقيت غرينتش بعد أن كسب أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.85 دولار للبرميل.

وكانت قد ارتفعت بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر مكسب يومي له منذ مايو.