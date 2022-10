الإكوادور.. 15 قتيلا على الأقل جراء تمرد في أكبر سجون البلاد (#فيديو)

قتل 15 سجينا على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح في تمرد وقع أمس الاثنين في أحد أكبر سجون الإكوادور، بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية.

وقالت مصلحة إدارة السجون إن "الوحدات التكتيكية تواصل العمليات لاستعادة السيطرة على السجن"، الواقع على مشارف مدينة لاتاكونغا، والذي شهد منذ فبراير 2021 سبع مجازر مرتبطة بتجارة المخدرات، سقط فيها مجتمعة أكثر من 400 قتيل.

وأضافت أن "القوات المسلحة تقدم الدعم في المحيط الخارجي" للسجن، الذي يعد أكبر سجون الإكوادور، إذ يبلغ عدد نزلائه حوالى 4300 سجين.

وفشلت السلطات حتى الآن في السيطرة على السجون، حيث غالبا ما تتسم أعمال العنف بكثير من الوحشية، ولا سيما أن الكثير من القتلى يسقطون طعنا أو ذبحا أو بطرق همجية أخرى.

ووفقا للأرقام الرسمية، تضم السجون المكتظة في الإكوادور حوالي 35 ألف سجين، بينهم عدد كبير من أفراد عصابات تتناحر فيما بينها للسيطرة على تجارة المخدرات.

WATCH: At least 15 people were dead and 20 injured after a clash between inmates armed with guns and knives inside the Latacunga prison in central Ecuador on Monday left, authorities said #Ecuador #Prisonriot #crime pic.twitter.com/FfPBtHFlgo

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) October 4, 2022