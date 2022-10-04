هل #إبر_التخسيس مشمولة بالتغطية التأمينية؟.. “الضمان الصحي” يجيب

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن إبر التخسيس غير مشمولة بالتغطية التأمينية؛ لكن يمكن لصاحب العمل إضافتها كمنافع إضافية في وثيقة التأمين.

جاء ذلك ردًا من الضمان الصحي، على استفسار من مواطنة بهذا الشأن، قالت فيه: هل إبر التخسيس ضمن التحديث الأخير للوثيقة؟

وفي السياق ذاته، أوضح الضمان الصحي، أنه تُستثني وثيقة الضمان الصحي الأساسية، الجراحات التجميلية غير الترميمية.

وكان الضمان الصحي، ذكر أنه يجوز لصاحب العمل إلغاء الوثيقة مع شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، بشرطين هما:

ـ أن يوجه خطابا بذلك إلى الشركة قبل 30 يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب.

ـ إبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية؛ حيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.