خاصية من #تويتر جديدة تُمَكّن مستخدمي النسخة المدفوعة من #تعديل_التغريدات

بعد مرحلة تجريبية، بات زر "تعديل" التغريدات متاحًا لمستخدمي النسخة المدفوعة من تويتر في عدد قليل من البلدان، على ما أعلنته المنصة اليوم الثلاثاء.

وأشارت المجموعة التي تتخذ مقرًّا لها في سان فرانسيسكو، إلى أن مستخدمي "تويتر بلو"، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها مقابل 5 دولارات شهريًّا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بات بإمكانهم تصحيح تغريداتهم بواقع خمس مرات كحد أقصى لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي نشرها.

وأوضحت تويتر، أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الفائت "تمت بنجاح"؛ لافتة إلى أنها ستوسع نطاق هذه الخاصية إلى أمريكا "قريبًا".

وكانت الشبكة قد أشارت في مطلع سبتمبر، إلى أن هذه الخاصية الجديدة "يجب النظر إليها على أنها فترة قصيرة لتصحيح الأخطاء الإملائية، وإضافة إشارات لمستخدمين آخرين، وأمور أخرى".

وستظهر لدى المستخدمين علامة صغيرة على شكل قلم للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها، وكان إيلون ماسك الذي يخوض في الوقت الراهن معركة قضائية مع تويتر بشأن استحواذه عليها، قد أعرَبَ مرارًا عن تأييده مطالبة مستخدمين كثر للمنصة باستحداث هذه الخاصية.

وأوضحت تويتر، أن مستخدمي "تويتر بلو" المتاحة حصرًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، "يفيدون من خصائص قبل سواهم ويساعدوننا على تجربتها"، وترمي هذه الخاصية الجديدة إلى جعل استخدام تويتر "أكثر يُسرًا وأقل توترًا"، وفق الشبكة الأمريكية.