وظائف_شاغرة بمركز #الضمان_الصحي في #الرياض

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح المجلس أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– رئيس قسم الحوكمة الرقمية Digital Governance Section Head

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

– شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو أهداف التحكم للمعلومات والتقنيات ذات الصلة (COBIT) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم)، وغيرهم

وأشارت إلى زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة (أضغط هنا)