وظائف_شاغرة بمركز #الضمان_الصحي في #الرياض

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض.
وأوضح المجلس أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :
– رئيس قسم الحوكمة الرقمية Digital Governance Section Head
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
– شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو أهداف التحكم للمعلومات والتقنيات ذات الصلة (COBIT) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه
– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم)، وغيرهم
وأشارت إلى زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة (أضغط هنا)