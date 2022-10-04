لبنان.. مواطنون يقتحمون 3 #مصارف للمطالبة بصرف ودائعهم

اقتحم مودعون لبنانيون 3 مصارف في مدن طرابلس والبقاع وصور للمطالبة بصرف ودائعهم.

وشهد أمس الأثنين ، اقتحام مواطن لبناني، أحد مصارف العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل الحصول على ودائعه.

ووفقًا لـ"العربية"، فإن مواطنًا لبنانيًا قام باقتحام أحد مصارف الضاحية الجنوبية ببيروت من أجل الحصول على ودائعه، ليكون حلقة جديدة في مسلسل اقتحام البنوك اللبنانية.

وعلى مدار الشهر الماضي، شهدت عدة بنوك لبنانية عمليات اقتحام متتالية من قبل أفراد بغية الحصول على ودائعهم.

ومن أبرز عمليات الاقتحام قيام شابة لبنانية في العشرينيات من العمر بحمل سلاح واقتحام أحد البنوك من أجل الحصول على مبالغ بالدولار لعلاج أختها مريضة السرطان.