صندوق النقد الدولي يدرس تمويل أوكرانيا بـ1.3 مليار دولار الخميس المقبل

يدرس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس المقبل، إمكانية تمويل أوكرانيا بـ1.3 مليار دولار، وفقًا لـ«رويترز».

وكان البنك الوطني الأوكراني أكد السبت الماضي، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توسيع آليات التمويل الطارئة للسماح لأوكرانيا بطلب صرف جديد.

وأفاد البنك الوطني الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية - أن ما يسمى بنافذة التمويل الجديدة للصندوق - نافذة مواجهة الصدمة الغذائية- ستوفر وصولًا إضافيًا إلى التمويل الطارئ للبلدان التي لديها احتياجات ملحة في ميزان المدفوعات نتيجة لأزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وتخطط أوكرانيا للاستفادة من هذه النافذة الجديدة بطلب نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية في شكل تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

وأضاف البيان: «نحن نقدر دعم صندوق النقد الدولي والاستجابة السريعة للصندوق في أوائل مارس، عندما خصص 1.4 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل إضافي».