” #أرامكو” تعتزم الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث يوم 01 نوفمبر

أعلنت شركة أرامكو السعودية انها ستقوم بنشر النتائج المالية و توزيعات الأرباح للربع الـثالث من عام 2022 قبل افتتاح السوق السعودي (تداول) في يوم الثـلاثاء 1 نوفمبر 2022.

وأشارت في بيان لها، الى أن الـبث الإلكتروني القـادم سـيكون متزامناً مع إعلان نتائج الـسنة المالية لعام 2023، والمـتوقع الإعلان عنها في شهر مارس لعام 2023.

وارتفعت أرباح "أرامكو" إلى 315.8 مليار ريال " بعد خصم حقوق الاقلية " بنهاية النصف الأول 2022 بنسبة 86%، مقارنة بأرباح قدرها 169.5 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.