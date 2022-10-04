أوروبا.. توحيد شواحن الأجهزة الإلكترونية بحلول 2024

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتوحيد شواحن الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2024 .

ويؤيد تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع القانون، اتفاقا أبرم بين مفاوضين من البرلمان ودول التكتل في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يوافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي رسميا على مشروع القانون في وقت لاحق الشهر الجاري، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ووفقا للاتفاق، سيكون النمط سي من الناقل التسلسلي العام (يو إس بي-سي) هو نمط الشحن الموحد في الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك الأجهزة اللوحية والقارئات الإلكترونية والكاميرات الرقمية وسماعات الأذن وسماعات الرأس ومكبرات الصوت المحمولة.

ويتيح التشريع للمستهلكين شراء معدات الشحن بشكل منفصل عن الأجهزة.

وتأتي القاعدة الجديدة بعد ضغوط على الشركات لجعل شواحن الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى أكثر اتساقا منذ عام 2014 مع المقترحات

الأصلية التي يعود تاريخها إلى عام 2009.

كما يأتي الاتفاق رغم معارضة عدد من الشركات. وانتقدت "آبل" بشكل خاص التشريع باعتباره يقوض الابتكار.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إن هذه الخطوة قد تفرض التخلص من الكثير من المنتجات الحالية دون وجود حاجة لذلك.

ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن أجهزة الشحن التي يتم التخلص منها تتسبب في نفايات إلكترونية تصل إلى 11 ألف طن سنويا.

ويهدف التشريع إلى تقليل حجم النفايات الإلكترونية وتحسين رضا المستهلكين.